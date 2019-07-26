Labaro Viola

Rafinha si allontana, dopo la smentita di Pradè arrivano conferme: il ragazzo vuole la Spagna

Secondo Sport, il centrocampista classe ’93 preferirebbe restare in Spagna, con il Valencia in pole tra i club della Liga sulle sue tracce. Da non sottovalutare però anche un approdo in Serie A: oltre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 12:43
Rafinha si allontana, dopo la smentita di Pradè arrivano conferme: il ragazzo vuole la Spagna -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Rafinha
Condividi

Secondo Sport, il centrocampista classe ’93 preferirebbe restare in Spagna, con il Valencia in pole tra i club della Liga sulle sue tracce. Da non sottovalutare però anche un approdo in Serie A: oltre alla Fiorentina, per lui, si sarebbe fatta viva anche l’Atalanta. Da registrare anche la smentita di Pradè sul giocatore

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok