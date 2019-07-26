Rafinha si allontana, dopo la smentita di Pradè arrivano conferme: il ragazzo vuole la Spagna
Secondo Sport, il centrocampista classe ’93 preferirebbe restare in Spagna, con il Valencia in pole tra i club della Liga sulle sue tracce. Da non sottovalutare però anche un approdo in Serie A: oltre...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 12:43
Secondo Sport, il centrocampista classe ’93 preferirebbe restare in Spagna, con il Valencia in pole tra i club della Liga sulle sue tracce. Da non sottovalutare però anche un approdo in Serie A: oltre alla Fiorentina, per lui, si sarebbe fatta viva anche l’Atalanta. Da registrare anche la smentita di Pradè sul giocatore