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Notizie Marlon Fiorentina

Fiorentina beffata, il Monza ha chiuso per Marlon. Atteso in Italia settimana prossima

08 luglio 2022 19:09

Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer

04 luglio 2022 09:28

Di Marzio: "Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata"

30 giugno 2022 00:38

Corriere dello Sport, Marlon apre ad un ritorno in Italia: nodo richiesta Shakhtar, chiede 10 milioni 

28 giugno 2022 09:16

Dalla Spagna, Fiorentina su Marlon. Il difensore vuole lasciare lo Shaktar: costa 10 milioni

22 giugno 2022 23:57

TMW, la Fiorentina chiederà allo Shakhtar anche il difensore centrale Marlon oltre Dodò

16 giugno 2022 23:51

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