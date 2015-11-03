Notizie Marlon Fiorentina

Fiorentina beffata, il Monza ha chiuso per Marlon. Atteso in Italia settimana prossima
08 luglio 2022 19:09
Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer
04 luglio 2022 09:28
Di Marzio: "Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata"
30 giugno 2022 00:38
Corriere dello Sport, Marlon apre ad un ritorno in Italia: nodo richiesta Shakhtar, chiede 10 milioni
28 giugno 2022 09:16
Dalla Spagna, Fiorentina su Marlon. Il difensore vuole lasciare lo Shaktar: costa 10 milioni
22 giugno 2022 23:57
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