Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer

La Fiorentina continua a pensare al successore di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è sempre più lontano da Firenze: c’è già l’accordo tra il giocatore e l’Inter ma, negli ultimi giorni, è cresciuto l’interesse di Napoli e Juventus. I viola, quindi, si vogliono cautelare andando a sondare le opzioni che offre il mercato, in particolar modo sono tre i difensori che stanno osservano i dirigenti viola. Stando a quanto scrive La Nazione, il primo nome è quello di Marlon, difensore già discusso con lo Shakthar durante la trattiva per Dodò. Un’altra opzione è quella rappresentata da Marcos Senesi, in uscita dal Feyenoord ed in cerca di una nuova avventura. Come terzo nome viene riportato anche Kjaer, nonostante la posizione del Milan sia molto chiara: non si muove da Milano.