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Notizie Kjaer Fiorentina

Milan, Kjaer salterà il match contro la Fiorentina a scopo precauzionale. Simic o Bartesaghi al suo posto

28 marzo 2024 14:32

Kjaer allarme rientrato, niente lesione, dovrebbe essere a disposizione di Pioli per Fiorentina-Milan

24 marzo 2024 18:18

Milan, infortunio per Kjaer: in dubbio la sua presenza contro la Fiorentina

23 marzo 2024 23:34

Nazione, Fiorentina vigile su Kjaer: il Milan potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto

30 luglio 2022 07:37

Il Quotidiano sportivo scrive: "La Fiorentina vuole Kjaer ma il Milan non vuole cederlo ai viola"

20 luglio 2022 19:33

Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer

04 luglio 2022 09:28

Nazione, idea Kjaer per sostituire Milenkovic: il Milan sarà disposto ad aprire una trattativa?

02 luglio 2022 09:03

Kjaer vince il premio Astori e racconta: "Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo"

12 aprile 2022 13:28

Gazzetta, Milan su Milenkovic: per 15 milioni (valore della clausola) può arrivare l’addio 

03 dicembre 2021 09:32

Kjaer: "Non c'è stata un'azione o un gol che mi fa dire alla Fiorentina che sono stati bravi"

20 novembre 2021 23:51

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Milan, Musacchio e Calhanoglu di nuovo in gruppo. Entrambi disponibili per Firenze. Out Kjaer

20 febbraio 2020 14:29

Qui Milan: Musacchio infortunato al polpaccio, Kjaer alla coscia. Saltano Firenze?

18 febbraio 2020 18:04

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