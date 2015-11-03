Notizie Kjaer Fiorentina

Milan, Kjaer salterà il match contro la Fiorentina a scopo precauzionale. Simic o Bartesaghi al suo posto
28 marzo 2024 14:32
Kjaer allarme rientrato, niente lesione, dovrebbe essere a disposizione di Pioli per Fiorentina-Milan
24 marzo 2024 18:18
Milan, infortunio per Kjaer: in dubbio la sua presenza contro la Fiorentina
23 marzo 2024 23:34
Nazione, Fiorentina vigile su Kjaer: il Milan potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto
30 luglio 2022 07:37
Il Quotidiano sportivo scrive: "La Fiorentina vuole Kjaer ma il Milan non vuole cederlo ai viola"
20 luglio 2022 19:33
Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer
04 luglio 2022 09:28
Nazione, idea Kjaer per sostituire Milenkovic: il Milan sarà disposto ad aprire una trattativa?
02 luglio 2022 09:03
Kjaer vince il premio Astori e racconta: "Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo"
12 aprile 2022 13:28
Gazzetta, Milan su Milenkovic: per 15 milioni (valore della clausola) può arrivare l’addio
03 dicembre 2021 09:32
Kjaer: "Non c'è stata un'azione o un gol che mi fa dire alla Fiorentina che sono stati bravi"
20 novembre 2021 23:51
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Milan, Musacchio e Calhanoglu di nuovo in gruppo. Entrambi disponibili per Firenze. Out Kjaer
20 febbraio 2020 14:29
Qui Milan: Musacchio infortunato al polpaccio, Kjaer alla coscia. Saltano Firenze?
18 febbraio 2020 18:04
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