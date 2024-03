Milan, Kjaer salterà il match contro la Fiorentina a scopo precauzionale. Simic o Bartesaghi al suo posto

Il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, riporta che il difensore del Milan, Simon Kjaer, non sarà convocato per il match che si giocherà sabato sera al Franchi. Il centrale danese ai box a scopo precauzionale dopo l’infortunio in nazionale, pertanto Pioli preferisce preservarlo in vista del prossimo impegno di Europa League contro la Roma. Simic o Bartesaghi potrebbero prendere il suo posto nella lista dei convocati.

