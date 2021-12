Gazzetta, Milan su Milenkovic: per 15 milioni (valore della clausola) può arrivare l’addio 

Kjaer si è infortunato. Se il Milan riterrà di fare un investimento, potebbe tornare di moda il nome del serbo Milenkovic, che il Milan aveva provato a prendere prima di puntare su Kjaer. In quel periodo la Fiorentina chiedeva 40 milioni per il cartellino del suo difensore centrale, che è ancora giovane (24 anni compiuti da poco) e ha rinnovato con i viola con una clausola: per 15 milioni può essere ceduto. Per la politica dei costi di Elliott potrebbe anche rivelarsi un buon affare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

