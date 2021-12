Ikonè alla Fiorentina, Pedullà contro Di Marzio: “Ha scoperto l’acqua calda, notizia della Gazzetta”

I due maggiori esperti di mercato italiani, vale a dire Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio si scontro per colpa di Ikonè e la Fiorentina. Questo quanto scrive Pedullà riguardo Ikonè, dato adesso da Di Marzio come molto vicino alla Fiorentina, ma Pedullà chiarisce cosi, queste le sue parole riferite al collega di Marzio, senza però mai citarlo esplicitamente: “Ikonè, primogenitura della Gazzetta dello Sport di diversi giorni fa (venduta da altre fonti come la scoperta dell’acqua calda) è sempre più un obiettivo, in attesa di definire l’accordo con il Lille. È una pista calda, il profilo piace parecchio. Ikoné non è l’alternativa a Berardi perché è un grande talento: se la Viola potesse acquisterebbe Berardi, ma la richiesta del Sassuolo oggi è molto alta” cosi Pedullà che non ha preso bene la notizia data da Di Marzio snobbando cosi la Gazzetta che ha dato per prima la notizia secondo l’esperto di mercato.

ESULTA NEL POSTO SBAGLIATO DELLO STADIO E VIENE PUNITO COSI