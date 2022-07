Nazione, idea Kjaer per sostituire Milenkovic: il Milan sarà disposto ad aprire una trattativa?

Non è un mistero che i viola siano alla ricerca di un difensore centrale, considerato che il futuro di Milenkovic pare sempre più tinto di nerazzurro. Al di là di questo, la Fiorentina vuole cautelarsi ed avere pronta l’alternativa individuata in Marlon (Santos da Silva Barbosa). L’ex Sassuolo, che è andato in Ucraina un anno fa per dodici milioni, è nel mirino anche del Monza. Ma i dirigenti viola restano con forza sul brasiliano di piede destro e dunque adatto a ricoprire il ruolo.

Resta sempre in piedi anche la candidatura di Marcos Senesi, lui mancino, ma abile comunque a giocare con il destro. Ma Italiano ha la necessità di avere comunque quattro centrali (due per ruolo con Nastasic in partenza) e qualche timida informazione è stata presa su Simon Kjaer. L’esperto (33 anni) milanista dopo il grave infortunio al ginocchio è già rientrato in campo con la sua nazionale danese. Le sue condizioni sono tutte da verificare come la disponibilità del Milan ad aprire una trattativa. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SKY, NAPOLI PENSA A MILENKOVIC: CONTATTI TRA RAMADANI E DE LAURENTIIS. MA IL DIFENSORE È BLOCCATO DALL’INTER