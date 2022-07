Sky, Napoli pensa a Milenkovic: contatti tra Ramadani e De Laurentiis. Ma il difensore è bloccato dall’Inter

Folta concorrenza per Nikola Milenkovic. Non c’è solo l’Inter sul difensore centrale della Fiorentina. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli si prepara a una eventuale partenza di Koulibaly ed avrebbe scelto Milenkovic come suo, eventuale, sostituto. In giornata ci sono stati contatti tra il presidente degli azzurri, De Laurentiis, e l’agente del difensore Ramadani. Il difensore, però, è già stato bloccato dai nerazzurri.