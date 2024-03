Kjaer allarme rientrato, niente lesione, dovrebbe essere a disposizione di Pioli per Fiorentina-Milan

Simon Kjaer, durante l’amichevole tra la sua nazionale (Danimarca) e la Svizzera, si è fermato per un fastidio muscolare ed è stato sostituito al 65′ per precauzione. Oggi però, dopo esami strumentali, è stata confermata l’assenza di lesioni, quindi il centrale difensivo rossonero dovrebbe essere a disposizione di mister Pioli per la trasferta a Firenze.

GUDMUNDSSON PIACE ALL’INTER, CHIESTI 30 MILIONI