Notizie Senesi Fiorentina

Corriere dello Sport: "Priorità difesa per la Fiorentina, occhio al ritorno di fiamma per Senesi e Sutalo"
22 agosto 2024 13:08
Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"
21 agosto 2024 08:37
Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative
21 agosto 2023 09:20
Corriere dello Sport, la Fiorentina ha scelto Senesi ma il caso Castrovilli ha incrinato i rapporti con il Bournemouth
17 agosto 2023 08:58
Mercato Fiorentina, la priorità è il difensore centrale, Murillo, Senesi e Nelsson nel mirino
15 agosto 2023 08:33
Corriere dello Sport, Fiorentina su Senesi del Bournemouth per rinforzare la difesa, dialoghi aperti
05 agosto 2023 09:10
Corriere Fiorentino, torna di moda Senesi del Bournemouth, l'agente è lo stesso di Dominguez
26 luglio 2023 09:03
Sfuma definitivamente Senesi per la Fiorentina: il difensore è un nuovo calciatore del Bournemouth
08 agosto 2022 19:23
Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito
01 agosto 2022 06:21
TMW, Senesi in uscita dal Feyenoord: gli olandesi pensano ad Hancko: costa 7 milioni
18 luglio 2022 20:01
Pradè precisa: "Belotti mai cercato, non so chi sia l'agente. Senesi non ci interessa perchè sinistro"
05 luglio 2022 13:15
Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer
04 luglio 2022 09:28
TMW, Fiorentina attenta, il Rennes piomba sull'obiettivo Senesi e cerca di anticipare la concorrenza
01 luglio 2022 13:04
Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic
29 giugno 2022 12:11
Brovarone rivela: "Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare"
28 giugno 2022 19:14
Gonzalo rivela: "Ho consigliato Senesi alla Fiorentina. Quarta? Serve fiducia, può diventare importante"
28 giugno 2022 18:22
Nazione, la Fiorentina affonderà per Senesi, in scadenza col Feyenooord, se partisse Milenkovic
28 giugno 2022 12:16
Repubblica, Senesi il nome per il dopo Milenkovic: il contratto in scadenza un alleato per il prezzo
27 giugno 2022 09:18
Corriere dello Sport, Senesi il nome per il dopo Milenkovic: la Fiorentina lavora sottotraccia
25 giugno 2022 09:32
Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"
26 maggio 2022 17:22
Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza
30 marzo 2022 12:50
Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek
28 marzo 2022 12:32
Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni
27 marzo 2022 11:55
Nazione, Senesi e Dalot nel mirino della Fiorentina: vicini allo svincolo ma ostacolo ingaggio
19 febbraio 2022 09:48
Brovarone consiglia: "Senesi perfetto per la Fiorentina, difensore forte. Udogie da prendere subito"
18 febbraio 2022 15:41
Brovarone propone: "Ora è il momento di rinnovare Castrovilli, non quando vale 3 milioni l'anno"
18 febbraio 2022 14:26
Nazione, la Fiorentina vuole Senesi e Dalot, entro un mese potrebbe esserci l'affondo decisivo
18 febbraio 2022 10:24
Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"
20 marzo 2021 18:03
Pres. Architetti Firenze: "Franchi? Restauro necessario. Nuovo stadio? Bisogna uscire dalla mentalità provinciale"
07 marzo 2020 19:08
TMW, la viola è interessata al difensore argentino classe 97' Marcos Senesi del San Lorenzo
31 luglio 2019 17:33
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