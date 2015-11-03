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Notizie Senesi Fiorentina

Corriere dello Sport: "Priorità difesa per la Fiorentina, occhio al ritorno di fiamma per Senesi e Sutalo"

22 agosto 2024 13:08

Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"

21 agosto 2024 08:37

Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative

21 agosto 2023 09:20

Corriere dello Sport, la Fiorentina ha scelto Senesi ma il caso Castrovilli ha incrinato i rapporti con il Bournemouth

17 agosto 2023 08:58

Mercato Fiorentina, la priorità è il difensore centrale, Murillo, Senesi e Nelsson nel mirino 

15 agosto 2023 08:33

Corriere dello Sport, Fiorentina su Senesi del Bournemouth per rinforzare la difesa, dialoghi aperti

05 agosto 2023 09:10

Corriere Fiorentino, torna di moda Senesi del Bournemouth, l'agente è lo stesso di Dominguez

26 luglio 2023 09:03

Sfuma definitivamente Senesi per la Fiorentina: il difensore è un nuovo calciatore del Bournemouth

08 agosto 2022 19:23

Nazione, Milenkovic, tutto in 48 ore. In caso di addio Fiorentina su Schuurs o Kumbulla ma in prestito

01 agosto 2022 06:21

TMW, Senesi in uscita dal Feyenoord: gli olandesi pensano ad Hancko: costa 7 milioni

18 luglio 2022 20:01

Pradè precisa: "Belotti mai cercato, non so chi sia l'agente. Senesi non ci interessa perchè sinistro"

05 luglio 2022 13:15

Chi sarà il dopo Milenkovic? Tre nomi per la difesa della Fiorentina: Marlon, Senesi e Kjaer

04 luglio 2022 09:28

TMW, Fiorentina attenta, il Rennes piomba sull'obiettivo Senesi e cerca di anticipare la concorrenza

01 luglio 2022 13:04

Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic

29 giugno 2022 12:11

Brovarone rivela: "Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare"

28 giugno 2022 19:14

Gonzalo rivela: "Ho consigliato Senesi alla Fiorentina. Quarta? Serve fiducia, può diventare importante"

28 giugno 2022 18:22

Nazione, la Fiorentina affonderà per Senesi, in scadenza col Feyenooord, se partisse Milenkovic

28 giugno 2022 12:16

Repubblica, Senesi il nome per il dopo Milenkovic: il contratto in scadenza un alleato per il prezzo 

27 giugno 2022 09:18

Corriere dello Sport, Senesi il nome per il dopo Milenkovic: la Fiorentina lavora sottotraccia 

25 giugno 2022 09:32

Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"

26 maggio 2022 17:22

Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza

30 marzo 2022 12:50

Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek

28 marzo 2022 12:32

Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni

27 marzo 2022 11:55

Nazione, Senesi e Dalot nel mirino della Fiorentina: vicini allo svincolo ma ostacolo ingaggio

19 febbraio 2022 09:48

Brovarone consiglia: "Senesi perfetto per la Fiorentina, difensore forte. Udogie da prendere subito"

18 febbraio 2022 15:41

Brovarone propone: "Ora è il momento di rinnovare Castrovilli, non quando vale 3 milioni l'anno"

18 febbraio 2022 14:26

Nazione, la Fiorentina vuole Senesi e Dalot, entro un mese potrebbe esserci l'affondo decisivo

18 febbraio 2022 10:24

Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"

20 marzo 2021 18:03

Pres. Architetti Firenze: "Franchi? Restauro necessario. Nuovo stadio? Bisogna uscire dalla mentalità provinciale"

07 marzo 2020 19:08

TMW, la viola è interessata al difensore argentino classe 97' Marcos Senesi del San Lorenzo

31 luglio 2019 17:33

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