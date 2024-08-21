Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"

La difesa è apparso il reparto più in difficoltà nella partita di Parma

La difesa viola rimane il reparto che più è sembrato in difficoltà nella partita di Parma. Dietro dovrà arrivare almeno un giocatore, fermo restando che Nicolas Valentini è già stato bloccato per gennaio malgrado il tentativo dei viola di anticiparne l'arrivo cercando di avvicinarsi alla richiesta del Boca Juniors. La lista dei possibili innesti è fitta e comprende Modibo Sagnan del Montpellier, che ha impressionato sia l’allenatore Raffaele Palladino che la dirigenza in occasione del test amichevole giocato il 4 agosto al Viola Park. I francesi chiedono 6 milioni per liberarlo e la Fiorentina ci pensa seriamente. Il fisico statuario e l'esperienza maturata nel campionato transalpino hanno convinto la società viola e nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta concreta.

In difesa Pradé continua a monitorare vecchi e nuovi pallini: dall'argentino Marco Senesi, già cercato in passato, in scadenza con il Bournemouth nel giugno 2026, al croato Josip Sutalo, corteggiato tutta la scorsa estate. Entrambi valutati circa 20 milioni e con pochi giorni di manovra. Non tramontano neppure le opzioni che portano agli svincolati Angelo Ogbonna e Joel Matip. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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