Notizie Montpellier Fiorentina

Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola
23 dicembre 2025 22:48
Gazzetta: "Fiorentina su Omeragic del Montpellier per la difesa. Concorrenza del Bologna di Italiano"
30 agosto 2024 09:23
Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"
21 agosto 2024 08:37
Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"
18 agosto 2024 19:00
Firenze freme, esauriti i biglietti per l'amichevole di Domenica con il Montpellier
01 agosto 2024 22:26
Dalla Francia, Fiorentina interessata concretamente a Nordin del Montpellier. Esterno da 9 gol in stagione
13 giugno 2023 18:13
Dalla Francia, Fiorentina segue Chotard del Montpellier per la mediana: servono 10 milioni
05 giugno 2023 16:09
La Fiorentina chiede informazioni su Aguilar, anche altre due squadre però sono interessate a lui
20 giugno 2019 23:38
Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier
28 maggio 2019 16:38
Dalla Francia, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni di euro per Skhiri, centrocampista classe 95
02 aprile 2019 22:41
SCHEDA LABAROVIOLA: Ecco Skhiri, vicino ad essere il nuovo mediano viola
05 giugno 2018 09:49
Vanden Borre shock: si ritira. "Testa e corpo non mi seguono più"
10 gennaio 2017 14:22
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