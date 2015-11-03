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Notizie Montpellier Fiorentina

Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola

23 dicembre 2025 22:48

Gazzetta: "Fiorentina su Omeragic del Montpellier per la difesa. Concorrenza del Bologna di Italiano"

30 agosto 2024 09:23

Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"

21 agosto 2024 08:37

Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"

18 agosto 2024 19:00

Firenze freme, esauriti i biglietti per l'amichevole di Domenica con il Montpellier

01 agosto 2024 22:26

Dalla Francia, Fiorentina interessata concretamente a Nordin del Montpellier. Esterno da 9 gol in stagione

13 giugno 2023 18:13

Dalla Francia, Fiorentina segue Chotard del Montpellier per la mediana: servono 10 milioni

05 giugno 2023 16:09

La Fiorentina chiede informazioni su Aguilar, anche altre due squadre però sono interessate a lui

20 giugno 2019 23:38

Equipe, la Fiorentina ha offerto circa 6 milioni di euro per Ellyes Skhiri del Montpellier

28 maggio 2019 16:38

Dalla Francia, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni di euro per Skhiri, centrocampista classe 95

02 aprile 2019 22:41

SCHEDA LABAROVIOLA: Ecco Skhiri, vicino ad essere il nuovo mediano viola

05 giugno 2018 09:49

Vanden Borre shock: si ritira. "Testa e corpo non mi seguono più"

10 gennaio 2017 14:22

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