Gazzetta: "Fiorentina su Omeragic del Montpellier per la difesa. Concorrenza del Bologna di Italiano"
Fiorentina a caccia di un difensore
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 09:23
Barak e Brekalo sono con un piede fuori dalla Fiorentina. Mangala non arriverà, mentre Baturina piace ma i dirigenti viola non vogliono spendere 20 milioni. Per la difesa piace Omeragic del Montpellier, seguito anche dal Bologna di Italiano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/de-gea-super-la-fiorentina-vince-ai-rigori-e-vola-ai-gironi-di-conference-viola-che-finisce-in-9-uomini/266162/