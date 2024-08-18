Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"

Il centrale franco-maliano sarebbe il nome nuovo per rinforzare la difesa gigliata di Raffaele Palladino a cui manca un tassello

Il Corriere dello Sport ha sterzato l'attenzione anche sul mercato della Fiorentina che è una squadra ancora in fase di costruzione con alcuni tasselli da aggiungere per completare al meglio la rosa a disposizione del nuovo tecnico Raffaele Palladino. In particolare uno dei reparti ancora da completare è la difesa con i Viola che hanno già messo sotto contratto Nicolas Valentini senza però riuscire ad avere l'accordo con il Boca Juniors per poterlo avere già adesso. Così si continua la ricerca dell'elemento che completerebbe il reparto difensivo e il nome più gettonato è quello del classe 1999 Modibo Sagnan franco-maliano in forza al Montpellier che sarebbe perfetto per le caratteristiche della retroguardia che Palladino vorrebbe costruire: gran fisico, grande abilità nella marcatura a uomo e piede sinistro.

https://www.labaroviola.com/dodo-grazie-tifosi-per-essere-sempre-con-noi-ci-vediamo-giovedi-al-franchi/264583/