Notizie Sagnan Fiorentina

Tuttosport: "Non solo la Fiorentina su Sagnan: il difensore centrale piace anche all'Udinese"
23 agosto 2024 13:39
Corriere dello Sport: "Priorità difesa per la Fiorentina, occhio al ritorno di fiamma per Senesi e Sutalo"
22 agosto 2024 13:08
Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"
21 agosto 2024 08:37
Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"
18 agosto 2024 19:00
Dalla Francia: “Fiorentina molto interessata a Sagnan del Montpellier, il club francese deve vendere”
13 agosto 2024 12:40
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