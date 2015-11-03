Labaro Viola

Notizie Sagnan Fiorentina

Tuttosport: "Non solo la Fiorentina su Sagnan: il difensore centrale piace anche all'Udinese"

23 agosto 2024 13:39

Corriere dello Sport: "Priorità difesa per la Fiorentina, occhio al ritorno di fiamma per Senesi e Sutalo"

22 agosto 2024 13:08

Corriere dello Sport: "Sagnan il preferito per la difesa. Per Sutalo e Senesi servono 20 milioni"

21 agosto 2024 08:37

Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"

18 agosto 2024 19:00

Dalla Francia: “Fiorentina molto interessata a Sagnan del Montpellier, il club francese deve vendere”

13 agosto 2024 12:40

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