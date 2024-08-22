Corriere dello Sport: "Priorità difesa per la Fiorentina, occhio al ritorno di fiamma per Senesi e Sutalo"

Sagnan e Valentini sono i primi nomi sulla lista della Fiorentina, ma resta concreto l'interesse per due vecchi obiettivi, Senesi e Sutalo

Il difensore centrale da aggiungere alla rosa di Palladino era e rimane la priorità in casa Fiorentina: il primo nome è quello che i Viola avrebbero già, ovvero Nicolas Valentini, solo che non c’è verso di abbassare la richiesta del Boca Juniors (da cinque-sei milioni a massimo due) per liberarlo subito.

E allora per trovarlo che faccia il caso nell’equo rapporto qualità-prezzo, la dirigenza gigliata sta setacciando i campionati di mezza Europa e si è già proposta al Montpellier per Modibo Sagnan, classe 1999, ma evidentemente finora senza la necessaria convinzione per chiudere un affare che si chiude a 5-6 milioni. Questo non tanto perché il franco maliano non convinca fino in fondo (ha forza fisica, è reattivo nella marcatura, inserirlo in una difesa a tre da una difesa a quattro da cui proviene non sarebbe un problema), quanto perché rimane acceso l’interesse per due vecchi-nuovi obiettivi che rispondono ai nomi di Marcos Senesi e Josip Sutalo, uno del Bournemouth e l’altro dell’Ajax.

Il piano è questo e, intanto, svincolati come Angelo Ogbonna (ex West Ham) e Joel Matip (ex Liverpool) rimangono lì sullo sfondo da tirare fuori a scadenza di mercato e non come piani d’emergenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

NICO NON CONVOCATO

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-non-convocato-da-palladino-per-fiorentina-puskas-amrabat-ce-la-lista/264980/