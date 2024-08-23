Tuttosport: "Non solo la Fiorentina su Sagnan: il difensore centrale piace anche all'Udinese"

Il difensore centrale del Montpellier è seguito con interesse da Udinese e Fiorentina, che vogliono puntellare i rispettivi reparti

In casa Udinese si sonda il mercato dei difensori centrali qualora dovesse partire Nehuen Perez. Il classe 2000 infatti è nel mirino del Porto che nell’ultima settimana di mercato potrebbe lanciare l’assalto al calciatore e strapparlo ai friulani che per questo non vogliono farsi trovare impreparati.

Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbero due i profili seguiti dalla dirigenza bianconera: il primo è quel Modibo Sagnan che piace anche alla Fiorentina. Il classe ‘99 del Montpellier piace per fisicità e qualità nella marcatura anche se è abituato a giocare in una linea a quattro e questo desta qualche perplessità sulla sua adattabilità a una difesa a tre. Il costo del franco-maliano, che ha un contratto in scadenza nel 2028, si aggira attorno ai 5-6 milioni di euro.

L’alternativa porta in Argentina dove si segue con grande interesse Marco Di Cesare, centrale classe 2002 del Racing Avellaneda, dove ha disputato 18 gare, e con un passato all’Argentinos Junior (60 presenze). Il ragazzo ha preso parte all’ultima Olimpiade con la maglia dell’Argentina e ha dunque una certa esperienza internazionale. Lo riporta TMW.

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