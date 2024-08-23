De Gea: "Che bello essere tornato, ringrazio i tifosi della Fiorentina per l'accoglienza. Forza viola!"

Il nuovo portiere della Fiorentina ha commentato sui social l'esordio in viola, che ha visto i gigliati pareggiare nel playoff di Conference

David De Gea è tornato, 446 giorni dopo l'ultima volta. Certo, dovrà ancora passarne di tempo affinché il portierone spagnolo possa tornare a "ricordarsi come si fa" al 100%, ma qualche segnale positivo è arrivato anche ieri, quando si è accomodato tra i pali del Franchi per la prima volta con la maglia della Fiorentina (su tutti la parata nel finale, prima del pareggio dei magiari).

Nonostante il risultato non proprio positivo, De Gea si è lasciato andare a un commento abbastanza sentimentale sui propri profili social, dove ha ringraziato famiglia, amici e tifosi della Fiorentina per il caloroso benvenuto, prima di azzardare un sempre bello "Forza Viola". Questa la descrizione del post con tanto di traduzione in italiano:

What a feeling to be back, incredible but with lots of emotions and feelings. I want to thank my family, friends and supporters of Fiorentina for the reception and look forward to the upcoming season to see what we can achieve together.

Che bella sensazione essere tornato! Incredibile e con un grande mix di emozioni e sentimenti. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e tutti i tifosi della Fiorentina per la grande accoglienza. Ora guardiamo con ottimismo alla stagione appena iniziata per vedere cosa possiamo ottenere tutti insieme.

Forza Viola 💜⚜️