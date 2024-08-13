Dalla Francia: “Fiorentina molto interessata a Sagnan del Montpellier, il club francese deve vendere”

Sagnan è un difensore e gioca nel Montpellier che di recente ha giocato un amichevole contro la Fiorentina al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola 13 agosto 2024 12:40

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