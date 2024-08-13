Dalla Francia: “Fiorentina molto interessata a Sagnan del Montpellier, il club francese deve vendere”
Sagnan è un difensore e gioca nel Montpellier che di recente ha giocato un amichevole contro la Fiorentina al Viola Park
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2024 12:40
Secondo il giornalista Santi Aouna di footmercato la Fiorentina sarebbe interessata al difensore centrale del Montpellier Sagnan. Sagnan ha 25 anni e un contratto fino al 2028 ma il club francese ha un buco finanziario di 25 milioni quindi è pronto ad ascoltare quasiasi offerta che possa portare un entrata economica. Si legge su Footmercato
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