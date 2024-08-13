Blazquez conferma: "Gudmundsson parte solo quando troviamo il suo sostituto". Fiorentina in attesa
Gudmundsson aspetta solo il via libera per trasferirsi alla Fiorentina, il Genoa è alla ricerca di un suo sostituto
La Fiorentina continua a lavorare per mettere le mani su Albert Gudmundsson, ma la trattativa tra i viola e il Genoa non sembra così lineare né ancora dall'esito scontato, nonostante la forte fiducia che si continuava a respirare anche negli ultimi giorni.
Sulle colonne de Il Secolo XIX, intanto, arrivano delle dichiarazioni di Andres Blazquez, CEO e rappresentante del fondo 777Partners che ha la proprietà del club, il quale ribadisce un concetto già espresso qualche giorno fa. Dice il dirigente: "Finché non troviamo un giocatore in grado di mantenere la competitività della squadra, Albert rimane qui". Insomma, da parte del Grifone prosegue l'individuazione di un sostituto, anche se in casa rossoblù non sembra esserci grande fretta. Lo riporta TMW
AMRABAT RESTA ALLA FIORENTINA MA SOGNA LO UNITED
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