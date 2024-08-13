Gazzetta: "Amrabat vuole restare alla Fiorentina ma sogna ancora il Manchester United"

Il marocchino ha dato massima disponibilità a Palladino

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dell'interesse della Fiorentina per Bove, si sofferma sul centrocampo viola. In particolare, sul futuro di Sofyan Amrabat. Il marocchino ha dato massima disponibilità a Palladino e potrebbe rimanere a Firenze. Nella sua testa però c'è sempre il Manchester United e sogna sempre di più un suo ritorno in Inghilterra. La Fiorentina vorrebbe risolvere la questione al più presto così da riuscire a trovare nuove soluzioni per il centrocampo. Intanto Palladino ha accolto Richardson.

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