Notizie Vazquez Fiorentina

Genoa, Vazquez: 'Conosciamo bene Gudmundsson, ma può cambiare la partita con una giocata"
31 gennaio 2025 12:42
Blazquez conferma: "Gudmundsson parte solo quando troviamo il suo sostituto". Fiorentina in attesa
13 agosto 2024 10:47
Tuttosport, alla Fiorentina piace Acerbi della Lazio che potrebbe partire per i problemi con i tifosi
13 giugno 2022 13:27
Stadio, la Fiorentina vuole Kuscevic del Palmeiras. Costa due milioni, da battere c'è l'Hertha Berlino
31 maggio 2022 13:21
Dal Messico sicuri: Johan Vasquez è il preferito per la difesa della Fiorentina se parte Milenkovic
13 aprile 2022 18:04
Marca, la Fiorentina vuole Vazquez del Genoa. Grifoni disposti a cederlo. Da battere Atalanta e Sassuolo
04 febbraio 2022 21:06
CorSport, Fiorentina a caccia d'esperienza: Mandzukic, Gotze e Vazquez i nomi caldi
02 agosto 2020 11:55
Tuttosport, spunta Vazquez del Siviglia, al Palermo con Iachini. Verrà inserito Pulgar nella trattativa?
01 agosto 2020 11:35
Iachini: "Conte si lamenta del mercato? Mi viene da piangere. Non penso arriveranno Duncan e Vazquez, non li ho chiesti"
28 gennaio 2020 12:23
Nazione: spunta il nome di Franco Vazquez per i viola. Dieci milioni e quel passato con Iachini...
27 gennaio 2020 09:59
La Fiorentina pensa a Vazquez, affare possibile. La situazione
26 maggio 2016 17:30
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