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Notizie Vazquez Fiorentina

Genoa, Vazquez: 'Conosciamo bene Gudmundsson, ma può cambiare la partita con una giocata"

31 gennaio 2025 12:42

Blazquez conferma: "Gudmundsson parte solo quando troviamo il suo sostituto". Fiorentina in attesa

13 agosto 2024 10:47

Tuttosport, alla Fiorentina piace Acerbi della Lazio che potrebbe partire per i problemi con i tifosi

13 giugno 2022 13:27

Stadio, la Fiorentina vuole Kuscevic del Palmeiras. Costa due milioni, da battere c'è l'Hertha Berlino

31 maggio 2022 13:21

Dal Messico sicuri: Johan Vasquez è il preferito per la difesa della Fiorentina se parte Milenkovic

13 aprile 2022 18:04

Marca, la Fiorentina vuole Vazquez del Genoa. Grifoni disposti a cederlo. Da battere Atalanta e Sassuolo

04 febbraio 2022 21:06

CorSport, Fiorentina a caccia d'esperienza: Mandzukic, Gotze e Vazquez i nomi caldi

02 agosto 2020 11:55

Tuttosport, spunta Vazquez del Siviglia, al Palermo con Iachini. Verrà inserito Pulgar nella trattativa?

01 agosto 2020 11:35

Iachini: "Conte si lamenta del mercato? Mi viene da piangere. Non penso arriveranno Duncan e Vazquez, non li ho chiesti"

28 gennaio 2020 12:23

Nazione: spunta il nome di Franco Vazquez per i viola. Dieci milioni e quel passato con Iachini...

27 gennaio 2020 09:59

La Fiorentina pensa a Vazquez, affare possibile. La situazione

26 maggio 2016 17:30

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