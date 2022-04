Dal Messico sicuri: Johan Vasquez è il preferito per la difesa della Fiorentina se parte Milenkovic

Secondo quanto riportato dal giornalista messicano Kery Ruiz, sarebbe Johan Vasquez del Genoa il preferito dalla dirigenza viola in caso di partenza di Milenkovic nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il contratto del difensore croato scade nel 2023, e qualora non venisse rinnovato il classe 98 del Genoa sarebbe il pole per sostituirlo.

Non devono tuttavia lasciare indifferenti le concorrenze di Lazio, che sarà chiamata a rinnovare il pacchetto di difensori centrali, ed Atalanta, da sempre vigile sulla crescita di giovani talenti da far emergere.

Ad ogni modo, si legge, la Fiorentina può contare sugli ottimi rapporti intercorrenti con il Genoa, che ha siglato con Vasquez un contratto fino al 2026.

