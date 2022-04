Spalletti tormentato dalla Fiorentina: “Sconfitta che fa male. Niente lamentele, dobbiamo fare meglio”

Questa mattina l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha incontrato gli studenti dell’Università Federico II di Napoli. Durante l’incontro il tecnico originario di Certaldo ha parlato della sfida di domenica persa contro la Fiorentina. Ecco le sue parole raccolte da calcionapoli1926.it: “La sconfitta di domenica ci ha fatto male, ma dopo un KO bisogna lamentarsi poco e lavorare al meglio all’allenamento successivo. Domenica abbiamo perso di vista l’obiettivo come quando in Toscana cala la nebbia. Ma poi scompare e torniamo a vedere bene. Zielinski poco lucido? Non è colpa sua, devo essere io più attento. Sono innamorato della mia squadra, starei sempre insieme a loro. Il miglior allenamento per un calciatore è la fiducia del proprio allenatore”.