Martorelli provoca Firenze: “Italiano protagonista della Fiorentina, chissà se non andrà via come Vlahovic”

Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio durante la quale ha parlato di Vincenzo Italiano aprendo un dibattito sul suo futuro facendo un parallelismo con Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “C’è autostima in un gruppo che va migliorando di partita in partita, ed è la normale evoluzione del calcio. In 14 mesi Vlahovic, dall’essere neanche titolare, è arrivato alla Juventus a suon di gol e questo discorso può valere anche per un allenatore che sta mettendo tanto nel suo”.