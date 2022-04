Se la Roma vincesse la Conference e l’Atalanta l’Europa League, Fiorentina in Europa solo da quinta

Ad oggi la Fiorentina occupa il settimo posto in classifica potenzialmente valido per l’accesso alla Conference League. Ma perché potenzialmente?

Con Roma ed Atalanta vincenti in Europa non basta con questa classifica il sesto posto

Scenario complicato, ma possibile: se l’Atalanta vincesse l’Europa League (guadagnandosi l’accesso alla Champions) e la Roma la Conference League (andando in Europa League) con questa classifica, non è più sufficiente per qualificarsi in Europa, non solo il settimo ma anche il sesto posto. L’Italia infatti, come federazione, ha al massimo 7 posti a disposizione per le competizioni internazionali UEFA.

La Fiorentina però tramite la Coppa Italia può comunque qualificarsi

Come ci dice il nostro sottotitolo, con la vittoria in Coppa Italia la Fiorentina allora sarebbe qualificata per l’Europa League in ogni caso, e nessuna squadra accederebbe alla Conference League come è accaduto in Spagna nella scorsa stagione nello specifico caso che ha coinvolto il Villarreal, dunque si qualificherebbero: 5 squadre in Champions League e 2 in Europa League.

Fiorentina in Europa? La sintesi del format

In sostanza, con la classifica attuale essendo l’Atalanta dietro la Fiorentina, e con la vittoria italiana in Europa League e Conference League alla squadra viola resterebbe “solo” la Coppa Italia per qualificarsi (a meno di clamorosi scivoloni delle squadre che la precedono), poiché le altre pretendenti al trofeo nazionale: Juventus (avversaria), Milan ed Inter occupano tutte un posto europeo di Champions League.

