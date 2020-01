Questo il passaggio sul mercato di Beppe Iachini in conferenza stampa, le sue parole:

“Quando senti un collega come Conte che dice che non gli hanno comprato mezzo Real, cosa pensi? Mi viene da piangere, mi voglio mettere in un angolo e piangere. Scherzi a parte, avrà le sue ragioni per dire questo. Ogni allenatore vorrebbe avere 25 titolari e avere una squadra all’altezza. Hai chiesto Goldaniga, Vazquez e Duncan che già hanno giocato nelle tue squadre? No, non ho fatto i loro nomi al direttore, non penso che arriveranno”