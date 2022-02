Marca, la Fiorentina vuole Vazquez del Genoa. Grifoni disposti a cederlo. Da battere Atalanta e Sassuolo

Arriva un nuovo dal Messico per la Fiorentina, come riporta la versione messicana di Marca, la società avrebbe messo gli occhi su Johan Vasquez. Già nel giro della nazionale messicana, il difensore genoano ha iniziato la stagione da riserva ma ha rapidamente conquistato la maglia. Il suo rendimento ha quindi fatto drizzare la antenne a Atalanta, Sassuolo e, appunto, Fiorentina per quel che riguarda il prossimo mercato. Il Genoa, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di opporsi alla cessione e vuole incassare per il classe classe ’98.

LA SERIE A VORREBBE GIOCARE UN TORNEO IN AMERICA DURANTE IL MONDIALE