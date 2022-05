Stadio, la Fiorentina vuole Kuscevic del Palmeiras. Costa due milioni, da battere c’è l’Hertha Berlino

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, dal Sudamerica rimbalza l’interesse della Fiorentina nei confronti di Benjamin Kuscevic. Il cileno classe ’96 è di proprietà dei brasiliani del Palmeiras. La sua valutazione sarebbe intorno ai 2 milioni di euro ed è seguito anche dall’Hertha Berlino. Per l’attacco, in entrata, dall’Argentina si parla invece dell’interesse della Fiorentina per Luis Vazquez. Attaccante classe 2001 del Boca Juniors ha una clausola da 15 milioni

