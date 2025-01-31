Genoa, Vazquez: 'Conosciamo bene Gudmundsson, ma può cambiare la partita con una giocata"

Abbiamo il vantaggio di conoscerlo bene, ma sappiamo anche quanto Gudmundsson possa essere imprevedibile

Il difensore del Genoa, Johan Vazquez, ha concesso un'intervista al Secolo XIX in vista del match di campionato contro la Fiorentina, soffermandosi sul suo ex compagno di squadra, Albert Gudmundsson. Queste le sue parole:

"Gudmundsson? L’ho marcato tante volte in allenamento. Abbiamo il vantaggio di conoscerlo bene, ma sappiamo anche quanto possa essere imprevedibile. Appartiene a quella categoria di giocatori che, con una giocata, possono cambiare una partita in un minuto. Sarà una bella sfida, speriamo di vincerla noi.

Le partenze fanno parte del calcio, ciò che conta è la squadra. Conta chi c’è, quanto impara dagli errori e se ha ancora fame di punti. Sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo, ma non dobbiamo fermarci proprio adesso."

Palladino: “Comuzzo è legato alla Fiorentina. Cataldi e Colpani non si sono allenati. Dispiace per Ikonè”

https://www.labaroviola.com/palladino-comuzzo-e-legato-alla-fiorentina-cataldi-e-colpani-non-si-sono-allenati-dispiace-per-ikone/286954/