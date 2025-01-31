Palladino: "Comuzzo è legato alla Fiorentina. Cataldi e Colpani non si sono allenati. Dispiace per Ikonè"

Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa per la conferenza prima del campionato

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Genoa, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Non risponderò a nessuna domanda per quanto riguarda il mercato, il focus deve essere sul Genoa. Questo mese è stato difficile sotto il profilo dei risultati ma l'impegno e il lavoro è sempre stato lo stesso, da parte mia sono cresciuto nelle difficoltà, è stato un mese molto formativo e di crescita e la dimostrazione è stata la grande prova contro la Lazio. Questa settimana ci siamo preparati bene.

Ogni partita è diversa, contro il Genoa è la partita più importante dell'anno, veniamo da un periodo non positivo, abbiamo vinto contro la Lazio e adesso dobbiamo consolidare la vittoria scorsa per dare anche continuità. Il Genoa contro Vieira sta facendo bene, nelle ultime 5 partite sono addirittura quarti in classifica, è una partita difficile.

Cataldi è ancora fuori, vediamo tra oggi e domani se lo recuperiamo, non si è ancora allenato con il gruppo. Colpani è reduce dal colpo alla caviglia e questa settimana non si è allenato, vediamo se recupera. A centrocampo devo essere bravo a inventarmi qualcosa di diverso, abbiamo Mandragora e Richardson ma potremmo anche adattare qualche altro calciatore impegnato in una posizione diversa.

Comuzzo è un giovane-vecchio, è più maturo dell'età che ha, non lo sposta nessuno, nè io nè le voci di mercato, ha un senso di appartenenza esagerato per questa maglia, io stravedo per lui, è straordinario per questo. Gudmundsson e Beltran hanno fatto una grande prestazione contro la Lazio, hanno aiutato la squadra con grande sacrificio, Gud meritava il gol, è stato sfortunato con il palo, Beltran ha fatto un grande lavoro e sono contento perchè ero convinto che lo potesse fare.

Pablo Mari è reduce da un infortunio quando ha giocato proprio contro la Fiorentina, sta recuperando, non sarà convocato, tra qualche giorno lo recuperiamo. La squadra è sempre stata concentrata, l'entusiasmo c'è sempre stato nonostante i risultati non erano positivi, ho sempre visto un gruppo coeso anche se soffriva per le critiche. Le critiche non sono un problema, fanno crescere, le bugie hanno fatto male al gruppo.

La sconfitta contro il Bologna non ero presente e non la considero come le altre, contro l'Udinese abbiamo perso per degli errori, contro il Monza è stato un grandissimo passo falso da parte di tutti. C'è grande rammarico e da parte nostra abbiamo capito cosa dobbiamo fare e ci ha insegnato tanto.

La concorrenza fa bene al gruppo e fa bene a me, in questo modo si alza il livello delle prestazioni, adesso viene il bello e bisogna fare sempre meglio, se ci sono più giocatori importanti è meglio per me perchè posso fare più scelte. Nel secondo tempo contro la Lazio ci siamo abbassati troppo, ma volevamo arrivare al risultato e a livello psicologico la squadra ha fatto questa scelta, credo che questa non sia la strada per raggiungere i risultati ma capisco l'atteggiamento i ragazzi.

A Ikonè ho dato tanto amore e fiducia, ho cercato di tirare fuori da lui il meglio, lui aveva bisogno di continuità, lui poteva dare qualcosa in più. Dispiace che sia andato via, come se fosse una mia sconfitta, vorrei che tirassero fuori il meglio ma non ci sono riuscito solo in parte, sono sicuro che potrà dimostrare il loro valore da un'altra parte.

I tanti cambiamenti creano delle difficoltà, assemblare tanti giocatori nuovi non è facile, io sono pagato per tirare fuori il meglio da ogni calciatore, chi arriverà deve essere bravo a integrarsi in questo nuovo gruppo fatto da ragazzi straordinari che stanno dando tutto in campo. E dobbiamo avere l'obiettivo di portare la Fiorentina più in alto possibile.

Moreno sta facendo il terzino destro, sta lavorando molto bene, può giocare in quella posizione come può giocare in quella posizione anche Comuzzo. Lui nasce come terzo difensore di difesa. Valentini fino a quando sarà a disposizione avrà la possibilità di giocare, vediamo cosa accadrà"

COMUZZO E IL NAPOLI, LE ULTIME

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