Pedullà: "Fiorentina continua a chiedere 40 milioni per Comuzzo. Napoli ne offre 35, non bastano"
Napoli su Pietro Comuzzo: offerta da 35 milioni, ma la Fiorentina resta ferma sulla sua valutazione
Napoli in forte pressing per Pietro Comuzzo. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Fiorentina ritiene incedibile il ragazzo, ma potrebbe barcollare qualora dovesse arrivare una proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Il club partenopeo - scrive l'esperto di mercato - è arrivato a circa 35 milioni di euro, inclusi bonus facilmente raggiungibili, ma questa cifra non è sufficiente per soddisfare le richieste della Fiorentina. Il Napoli potrebbe pensarci, poiché apprezza molto il difensore classe 2005.
Tuttosport: “Fiorentina in pressing su Fagioli, la Juve apre alla cessione del regista”
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