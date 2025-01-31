Tuttosport: "Fiorentina in pressing su Fagioli, la Juve apre alla cessione del regista"
La Fiorentina spinge per Fagioli
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 09:05
La Fiorentina di Rocco Commisso è in pressing su Fagioli. La pressione alzata dalla dirigenza di Commisso sulla Juventus per avere Nicolò Fagioli, riscontrando l'apertura da parte dei bianconeri a una possibile partenza del regista. Lo scrive Tuttosport.
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