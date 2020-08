Da una parte la Fiorentina per rinforzarsi sta cercando dei giovani come Fares della Spal e Calafiori della Roma per la fascia sinistra. Non va però sottovalutato il mercato dei calciatori con esperienza. La Fiorentina è alla ricerca del giusto mix tra gioventù ed esperienza internazionale. I nomi più caldi sono Mario Mandzukic, il quale si è recentemente svincolato e Mario Gotze, il quale ha lasciato il Borussia Dortmund. Gli ostacoli? L’altissimo ingaggio. Infine poi c’è Franco Vazquez, il trequartista conosce bene Iachini il quale l’ha avuto al Palermo, ora è in uscita dal Siviglia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

