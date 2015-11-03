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Notizie Gotze Fiorentina

Tuttosport, Mandzukic e Gotze alla Fiorentina? Ribery ci proverà con i suoi ex compagni

15 agosto 2020 09:59

CorSport, Pulgar lascerà già la Fiorentina per il Betis? Viola alla finestra per Gotze. L'affare si può sbloccare...

13 agosto 2020 09:43

CorSport, Fiorentina a caccia d'esperienza: Mandzukic, Gotze e Vazquez i nomi caldi

02 agosto 2020 11:55

Nazione, Vertonghen, Fiorentina prima squadra a chiedere info. Occhio a Mandzukic-Gotze. Retegui...

28 luglio 2020 10:23

Ribery, garante del progetto Fiorentina e "suggeritore" del duo di mercato Barone-Pradè

25 luglio 2020 10:43

Gotze offerto al Milan, società rossonera fredda causa alto ingaggio

22 luglio 2020 17:08

Nazione, Gotze e Mandzukic nel mirino della Fiorentina: la carta dei viola è Franck Ribery

21 luglio 2020 10:29

Nazione, per Mario Gotze garantisce Ribery. L’incognita? Il livello fisico

20 luglio 2020 09:51

Oggi al Franchi arriva Belotti, l'attaccante ideale per Commisso. Futuro alla Fiorentina?

19 luglio 2020 08:51

Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco

18 luglio 2020 15:11

Nazione, Gotze è il nuovo nome della Fiorentina per il centrocampo. Si segue anche Bonaventura e Nainggolan

12 luglio 2020 12:00

Gotze, non solo Fiorentina, il giocatore è stato proposto anche al MIlan

15 aprile 2020 14:31

Dalla Germania, Gotze sogna l'Italia: la Fiorentina potrebbe piazzare il secondo colpo dopo Ribery

28 marzo 2020 21:46

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