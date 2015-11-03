Notizie Gotze Fiorentina

Tuttosport, Mandzukic e Gotze alla Fiorentina? Ribery ci proverà con i suoi ex compagni
15 agosto 2020 09:59
CorSport, Pulgar lascerà già la Fiorentina per il Betis? Viola alla finestra per Gotze. L'affare si può sbloccare...
13 agosto 2020 09:43
CorSport, Fiorentina a caccia d'esperienza: Mandzukic, Gotze e Vazquez i nomi caldi
02 agosto 2020 11:55
Nazione, Vertonghen, Fiorentina prima squadra a chiedere info. Occhio a Mandzukic-Gotze. Retegui...
28 luglio 2020 10:23
Ribery, garante del progetto Fiorentina e "suggeritore" del duo di mercato Barone-Pradè
25 luglio 2020 10:43
Gotze offerto al Milan, società rossonera fredda causa alto ingaggio
22 luglio 2020 17:08
Nazione, Gotze e Mandzukic nel mirino della Fiorentina: la carta dei viola è Franck Ribery
21 luglio 2020 10:29
Nazione, per Mario Gotze garantisce Ribery. L’incognita? Il livello fisico
20 luglio 2020 09:51
Oggi al Franchi arriva Belotti, l'attaccante ideale per Commisso. Futuro alla Fiorentina?
19 luglio 2020 08:51
Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco
18 luglio 2020 15:11
Nazione, Gotze è il nuovo nome della Fiorentina per il centrocampo. Si segue anche Bonaventura e Nainggolan
12 luglio 2020 12:00
Gotze, non solo Fiorentina, il giocatore è stato proposto anche al MIlan
15 aprile 2020 14:31
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