Ribery continua a stupire, il francese è tornato a Firenze una settimana prima del ritiro. Franck è già pronto ed in forma. Riuscirà a convincere due dei suoi ex compagni a venire alla Fiorentina? Mario Mandzukic e Mario Gotze non hanno più un contratto e Ribery potrebbe essere la carta per portarli in riva all’Arno la prossima stagione. Lo scrive Tuttosport.

