Nazione, Gotze è il nuovo nome della Fiorentina per il centrocampo. Si segue anche Bonaventura e Nainggolan

La Fiorentina vuole rinforzare il suo centrocampo per la prossima stagione. Non c’è solo Sofyan Amrabat che arriverà dall’Hellas. I viola secondo La Nazione oggi in edicola sono a caccia di profili d’esperienza. I nomi? Jack Bonaventura e Radja Nainggolan. Sul primo la Fiorentina lo sta monitorando da tempo, ora la pista sembra essersi parzialmente riaperta. Il momento di difficoltà che sta attraversando ora il Torino ha rimesso in gioco tutte le carte. Nainggolan invece gradirebbe la destinazione Firenze, se non dovesse rimanere al Cagliari, il belga lascerebbe comunque l’Inter. Spunta un nuovo nome ovvero quello di Mario Gotze, grande amico di Franck Ribery, non resterà al Borussia Dortmund.