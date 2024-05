Olympiacos-Fiorentina, oggi parte la vendita libera. 5000 biglietti venduti fino ad ora

Tra i tifosi continua a salire la febbre per la finale di Atene. Quest’oggi, alle ore 11, parte infatti la vendita anche per i non abbonati. In questa fase, anche tutti i titolari di InViola Premium/Gold Card potranno richiedere il codice inserendo la propria tessera InViola insieme alla data di nascita. Il codice richiesto sarà valido fino a fine vendita e permetterà di acquistare un solo biglietto per il settore per cui è valido. Nonostante le difficoltà logistiche ed economiche, si attende una nuova impennata della vendita dei biglietti, che a ieri si stimava intorno alle 5.000 unità sugli 8.000 totali riservati ai tifosi viola.

A questo punto è presumibile che si vada verso un tutto esaurito per quanto riguarda il settore riservato ai sostenitori gigliati. Intanto la capitale greca si prepara ad accogliere i tifosi in città e far sì che tutto fili liscio. Come l’anno scorso a Praga, anche ad Atene verrà allestito un «Fan Festival» nel centro della città, precisamente in piazza Kotzia, di fronte al municipio di Atene. Come di consueto in queste occasioni, previste una serie di attività che partiranno già martedì 28 maggio, come fare dei selfie con il trofeo o ballare sulle note dei dj locali che si esibiranno nel Fan Festival. Il giorno della finale poi ci sarà in programma una partita 5 contro 5 tra le leggende greche. Insomma, sarà una grande festa, dove la sicurezza sarà messa al primo posto. Lo riporta La Nazione.