Gazzetta: “Quarta non ha intenzione di rinnovare, piace al Napoli. Con 10 milioni si può chiudere con la Fiorentina”

Tra campo e mercato: lo spareggio Conference è un’opportunità per Fiorentina e Napoli di tornare a parlare di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino che da tempo piace agli azzurri. Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso sono molti amici e non serve incontrarsi allo stadio per sondare la disponibilità au un’eventuale trattativa: basterà una chiamata, una volta definita la situazione tra il calciatore e il club viola.

È in arrivo l’agente del giocatore per fare il punto della situazione: il suo contratto scade nel giugno del 2025, e l’intenzione di Quarta è quella di non rinnovare con la Fiorentina. Una decisione che costringe il club viola ad abbassare le pretese economiche per il difensore goleador, che può giocare sia da braccetto in una difesa a tre, che centrale in una a quattro. Quarta è un profilo da Napoli, e con circa 10 milioni l’affare potrebbe concludersi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

