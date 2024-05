Probabile formazione: torna Bonaventura dal 1′, Kouame e Nico esterni, Belotti prima punta

Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, sarà la seguente la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Napoli in programma stasera.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Nico, Beltran, Kouamè, Belotti

