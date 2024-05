Bucciantini: “Italiano fattore di grande competitività. Vorrei Sogliano del Verona insieme a Pradè”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto per dire la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“La partita di domani? Il Napoli ha fatto qua e là qualche bella partita ma è diventata quasi una squadra inconsistente. La Fiorentina ha l’occasione di tenersi dietro il Napoli e qualificarsi di nuovo per l’Europa. Una vittoria ti darebbe serenità.

Il futuro di Italiano? Io contribuirei a farlo restare ma è anche giusto rispettare le scelte. La Fiorentina in ogni caso a prescindere da Italiano dovrà rimanere in Europa anche perchè nella storia prendete l’almanacco e guardate quante volte la Fiorentina è arrivata quarta ed è andata in Champions. Deve continuare ad esserci un percorso di crescita. Italiano è un fattore di grande competitività, e ci dovrebbe essere qualche consenso in più su questo.

Il nuovo ds? Bisogna vedere cosa pensa Rocco Commisso, la persona più importante della Fiorentina. Ora c’è un dirigente che la Serie A la fa da tanto tempo e dobbiamo vedere come la devono strutturare. Se mi chiedete un dirigente sportivo puro, che mi piacerebbe vedere con Pradè, è Sogliano del Verona che si è imposto per le scelte che ha fatto in questi anni. Anche se Macia insieme a Pradè è riuscito a creare una grande Fiorentina.

La vittoria della Juventus in Coppa Italia ci deve insegnare qualcosa? Questa finale me la gioco da favorita e me la voglio giocare da Fiorentina in casa loro. Senza cambiare tutto all’ultima partita, significherebbe buttare tutto. Sento molti dire “e se perdiamo…” ma un tempo tifare voleva dire sognare, c’è sempre qualcosa di peggio.”

