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Notizie Sogliano Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"

14 maggio 2026 14:12

Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”

03 maggio 2026 23:22

TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"

30 aprile 2026 21:22

Bucciantini: "Italiano fattore di grande competitività. Vorrei Sogliano del Verona insieme a Pradè"

16 maggio 2024 19:58

DS Verona svela i retroscena: "Ngonge voleva restare qui, abbiamo ricevuto molte richieste dai club"

08 febbraio 2024 15:41

Sogliano è una furia: "Non è un errore, è una mancanza di rispetto. Calpestati orgoglio e dignità"

06 gennaio 2024 15:15

Il ds del Verona rivela: "C'era la possibilità che Barak non venisse riscattato dalla Fiorentina"

03 febbraio 2023 17:07

COMMISSO, SOGLIANO E GATTUSO. ECCO LA NUOVA FIORENTINA. ANTOGNONI...

25 maggio 2019 15:30

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