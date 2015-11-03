Notizie Sogliano Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"
14 maggio 2026 14:12
Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”
03 maggio 2026 23:22
TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"
30 aprile 2026 21:22
Bucciantini: "Italiano fattore di grande competitività. Vorrei Sogliano del Verona insieme a Pradè"
16 maggio 2024 19:58
DS Verona svela i retroscena: "Ngonge voleva restare qui, abbiamo ricevuto molte richieste dai club"
08 febbraio 2024 15:41
Sogliano è una furia: "Non è un errore, è una mancanza di rispetto. Calpestati orgoglio e dignità"
06 gennaio 2024 15:15
Il ds del Verona rivela: "C'era la possibilità che Barak non venisse riscattato dalla Fiorentina"
03 febbraio 2023 17:07
COMMISSO, SOGLIANO E GATTUSO. ECCO LA NUOVA FIORENTINA. ANTOGNONI...
25 maggio 2019 15:30
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