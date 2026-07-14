Ceccarini rivela: "Non solo Oulaì, la Fiorentina spinge forte anche per Bakayoko del Lipsia"

I viola starebbero accelerando anche per l'esterno offensivo del Lipsia, uno dei profili più apprezzati per rinforzare le corsie

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato. Non c'è soltanto Oulai nei piani del club viola: secondo quanto rilanciato dal direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, attraverso i suoi canali social, la società sta spingendo con forza anche per Johan Bakayoko, esterno offensivo del Lipsia già finito da tempo nel radar gigliato.

Classe 2003, nazionale belga, Bakayoko è un'ala destra mancina capace di giocare anche sulla corsia opposta. Rapido, abile nell'uno contro uno e dotato di un ottimo dribbling, si è messo in luce con il PSV Eindhoven prima del trasferimento al Lipsia nell'estate del 2025. In Germania ha trovato meno spazio del previsto, ma resta un profilo di grande prospettiva e con ampi margini di crescita.

Il Lipsia valuta il cartellino del giocatore intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rende la trattativa complessa ma non impossibile. Nell'ultima stagione Bakayoko ha collezionato 21 presenze ufficiali e 3 reti con la maglia del club tedesco, mentre il suo valore di mercato è stimato in 20 milioni di euro.

La Fiorentina, dunque, continua a lavorare per regalare a Fabio Grosso un esterno offensivo di qualità e Bakayoko rappresenta uno dei nomi più caldi sul tavolo della dirigenza viola.