TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"

Il nuovo direttore giallorosso potrebbe saltar fuori da una lizza di nomi dove c'è anche Paratici

A cinque giorni dalla sfida di campionato tra la Roma di Giampiero Gasperini e la Fiorentina di Paolo Vanoli, l'attenzione dell'ambiente giallorosso è interamente rivolta ai profondi cambiamenti societari scatenati dall'addio di Claudio Ranieri. La rottura con il consulente speciale, arrivata a causa dei forti dissapori con il tecnico di Grugliasco, ha infatti dato il via a una rivoluzione dirigenziale che vedrà presto anche Frederic Massara concludere la sua terza avventura a Trigoria. I Friedkin, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sembrano intenzionati a sciogliere le riserve sul nuovo direttore sportivo già all'inizio della prossima settimana, subito dopo il match contro i viola, cercando un profilo che sia in totale sintonia con le esigenze di Gasperini per evitare le frizioni che hanno caratterizzato questa stagione. Tra i nomi più accreditati per la successione, come riferito da Skysport, figurano Fabio Paratici, attuale DS della Fiorentina, e Cristiano Giuntoli, che vanta però estimatori anche all'estero, oltre ai profili di Giovanni Manna del Napoli e Tony D’Amico dell’Atalanta, per i quali restano tuttavia da superare le resistenze delle rispettive società. Nelle ultime ore la lista si è ulteriormente allungata con l'inserimento di Gianluca Nani, artefice del rilancio dell'Udinese e dell'operazione che ha rigenerato Zaniolo in Friuli, e di Sean Sogliano, che potrebbe lasciare l'Hellas Verona nonostante una proposta di rinnovo triennale. La decisione definitiva è dunque attesa per lunedì sera, quando la proprietà americana punterà a stabilizzare l'area sportiva per dare pieno supporto al nuovo corso tecnico.