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Notizie Massara Fiorentina

La figlia di Ranieri scrive: "C'è chi scrive e non sa niente, allora farebbe meglio a tacere"

02 maggio 2026 15:42

TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"

30 aprile 2026 21:22

Massara ottimista: “Non sarei così negativo, ho visto cose buone. Fagioli? Lo vedo slegato dal gioco”

03 ottobre 2025 16:08

Polveriera Roma, furiosa lite tra Gasperini e Massara. Il direttore sportivo minaccia di dimettersi

02 settembre 2025 17:18

Niente Roma per Pradè che resterà alla Fiorentina, sarà Massara il nuovo ds dei giallorossi

18 giugno 2025 11:04

Massara (Sky): "La Fiorentina non avrà problemi con il Celje, passerà il turno e andrà avanti in Conference"

17 aprile 2025 14:51

Cm.com, Belotti vuole andare al Milan, rossoneri studiano il colpo a parametro zero a giugno

11 ottobre 2021 12:05

Commisso ha deciso: resta Montella, il nome per il DS. Il ritiro a Moena ci sarà. La durata...

10 giugno 2019 15:30

Nuova dirigenza, ore fondamentali per il nuovo organigramma. Ecco i nomi in pole

10 giugno 2019 12:02

Massara lascerà la Roma, potrebbe arrivare a Firenze come nuovo direttore sportivo. Bologna alternativa

22 maggio 2019 02:49

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