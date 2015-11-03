Notizie Massara Fiorentina

La figlia di Ranieri scrive: "C'è chi scrive e non sa niente, allora farebbe meglio a tacere"
02 maggio 2026 15:42
TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"
30 aprile 2026 21:22
Massara ottimista: “Non sarei così negativo, ho visto cose buone. Fagioli? Lo vedo slegato dal gioco”
03 ottobre 2025 16:08
Polveriera Roma, furiosa lite tra Gasperini e Massara. Il direttore sportivo minaccia di dimettersi
02 settembre 2025 17:18
Niente Roma per Pradè che resterà alla Fiorentina, sarà Massara il nuovo ds dei giallorossi
18 giugno 2025 11:04
Massara (Sky): "La Fiorentina non avrà problemi con il Celje, passerà il turno e andrà avanti in Conference"
17 aprile 2025 14:51
Cm.com, Belotti vuole andare al Milan, rossoneri studiano il colpo a parametro zero a giugno
11 ottobre 2021 12:05
Commisso ha deciso: resta Montella, il nome per il DS. Il ritiro a Moena ci sarà. La durata...
10 giugno 2019 15:30
Nuova dirigenza, ore fondamentali per il nuovo organigramma. Ecco i nomi in pole
10 giugno 2019 12:02
Massara lascerà la Roma, potrebbe arrivare a Firenze come nuovo direttore sportivo. Bologna alternativa
22 maggio 2019 02:49
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