La figlia di Ranieri scrive: "C'è chi scrive e non sa niente, allora farebbe meglio a tacere"

La figlia di Claudio Ranieri ha parlato dell'addio del padre alla Roma

Le tensioni in casa Roma non accennano a spegnersi, alimentate da un clima di incertezza societaria che vede al centro del ciclone non solo il rumoroso addio di Claudio Ranieri, ma anche il possibile esonero del direttore sportivo Massara. A quasi un anno dal suo insediamento come Senior Advisor della famiglia Friedkin, il "Sir" ha lasciato il club lasciando dietro di sé una scia di polemiche che ha spinto la figlia, Claudia Ranieri, a rompere il silenzio sui social. Commentando un articolo che ricostruiva gli ultimi giorni del padre in giallorosso, Claudia ha lanciato un messaggio netto contro le indiscrezioni circolate: "C'è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c'è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare". Uno sfogo che mira a difendere l'immagine dell'ex allenatore e a distinguere la cronaca di qualità dalle speculazioni che stanno agitando l'ambiente capitolino.