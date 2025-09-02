Polveriera Roma, furiosa lite tra Gasperini e Massara. Il direttore sportivo minaccia di dimettersi

Il confronto sarebbe stato piuttosto acceso, tanto che Massara avrebbe persino minacciato le dimissioni

La chiusura del mercato non ha lasciato un clima sereno in casa Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ieri si è svolta una riunione a Trigoria che ha visto protagonisti il tecnico Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara, il vicepresidente Ryan Friedkin e il CEO Pietro Berardi. Durante l’incontro, Gasperini avrebbe espresso con decisione le proprie perplessità sulla gestione delle ultime settimane di trattative, evidenziando come molte delle sue richieste non siano state soddisfatte.

Al centro delle critiche dell’allenatore c’è soprattutto il mancato arrivo di Jadon Sancho, individuato come il colpo ideale per alzare il livello offensivo della squadra. L’esterno inglese, in questa sessione si è trasferito all’Aston Villa, lasciando i giallorossi a mani vuote. A peggiorare la situazione anche le ultime due trattative saltate all'ultimo, come quella di George e Dominguez. Il confronto sarebbe stato piuttosto acceso, tanto che Massara avrebbe persino minacciato le dimissioni. Una presa di posizione che testimonia quanta tensione sia presente nella società capitolina.