Massara lascerà la Roma, potrebbe arrivare a Firenze come nuovo direttore sportivo. Bologna alternativa
Frederic Massara, dopo sette stagioni, lascerà la Roma. Il suo posto verrà preso da Gianluca Petrachi, nel repulisti ordinato in società da parte di James Pallotta, con Francesco Totti che probabilmen...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2019 02:49
Frederic Massara, dopo sette stagioni, lascerà la Roma. Il suo posto verrà preso da Gianluca Petrachi, nel repulisti ordinato in società da parte di James Pallotta, con Francesco Totti che probabilmente diventerà direttore tecnico. Per lui ci sono stati contatti con Bologna e Fiorentina, dove potrebbe finire a prescindere dal suo rapporto privilegiato con Walter Sabatini.
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