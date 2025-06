Niente Roma per Pradè che resterà alla Fiorentina, sarà Massara il nuovo ds dei giallorossi

Nella giornata di ieri la Roma si è separata dal suo direttore sportivo Ghisolfi, tra i nomi dei possibili sostituti c’era anche quello del DS della Fiorentina Daniele Pradè. Non ci sarà però nessun ritorno a Roma per Pradè che da sempre è molto legato all’ambiente romano, perché la Roma ha fatto altre scelte. Infatti come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito il nuovo direttore sportivo dei giallorossi sarà l’ex Milan Frederic Massara che è atteso nelle prossime ore nella capitale per firmare il contratto che lo legherà alla società capitolina. Niente stravolgimenti in casa Fiorentina dunque, con Pradè saldo al proprio posto è già a lavoro per costruire la Fiorentina che verrà